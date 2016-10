Ploegleider Cornelisse langer bij Roompot

UTRECHT - Michel Cornelisse is ook de komende twee seizoen ploegleider van de Nederlandse wielerploeg die vanaf volgend jaar door het leven gaat als Roompot - Nederlandse Loterij. De 51-jarige Amsterdammer maakte afgelopen jaar al deel uit van het team met coaches, dat verder bestaat uit Jean-Paul van Poppel en Erik Breukink.

Door ANP - 21-10-2016, 11:52 (Update 21-10-2016, 11:52)

,,Ik voel me bevoorrecht dat ik samen met Jean-Paul en Erik een rol kan spelen in dit project. Het blijft bijzonder dat wij talenten uit eigen land de kans geven beroepsrenner te worden'', reageerde Cornelisse die eind vorige eeuw als renner zelf successen boekte.

De Nederlandse Loterij is toegevoegd als sponsor en naamgever van de ploeg. ,,Door het samengaan van de Staatsloterij en De Lotto is er een nieuwe kansspelorganisatie ontstaan. Op dit moment werken we aan het vergroten van de naamsbekendheid van Nederlandse Loterij. De samenwerking met dit team is een uitgelezen kans'', motiveerde directeur Arjan van 't Veer vrijdag.