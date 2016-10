Bertens buiten finale in Luxemburg

LUXEMBURG - Kiki Bertens heeft het vrijdag in de halve finales van het tennistoernooi in Luxemburg niet gered. De 24-jarige Wateringse moest haar meerdere erkennen in de Roemeense Monica Niculescu. De als derde geplaatste Bertens verloor in twee sets: 6-3 6-3.

Door ANP - 21-10-2016, 19:07 (Update 21-10-2016, 19:07)

Bertens begon uitstekend aan de wedstrijd tegen de vijf jaar oudere Roemeense, van wie ze vorig jaar in Frankrijk ook al verloor (in drie sets). De nummer 23 van de wereldranglijst nam snel een voorsprong van 3-1, maar moest daarna het initiatief uit handen geven. Niculescu stelde met vijf gewonnen games op rij alsnog de winst in de eerste set veilig.

In de vijfde game van de tweede set bij een stand van 2-2 brak Niculescu de service van de wisselvallige Bertens opnieuw waarna de nummer 50 van de wereldranglijst de voorsprong niet meer uit handen gaf. De Roemeense had nog wel zes matchpoints nodig om de zege binnen te halen.

Bertens brak deze week in Luxemburg met een slechte serie wedstrijden. Ze behaalde dinsdag haar eerste overwinning sinds ze in juli de finale van het toernooi van Gstaad verloor.