ANP Koeznetsova heeft nog één zege nodig

MOSKOU - De Russische tennisster Svetlana Koeznetsova heeft bij het WTA-toernooi in Moskou nog één zege nodig om zich te plaatsen voor de WTA Finals, die zondag in Singapore van start gaan. Die beslissende overwinning moet zaterdag voor de als eerste geplaatste speelster tot stand komen in de finale. De titelverdedigster treedt in de eindstrijd voor eigen publiek aan tegen de Australische Daria Gavrilova.

Door ANP - 21-10-2016, 20:36 (Update 21-10-2016, 20:36)

Koeznetsova versloeg in de halve finales de als vierde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina in drie sets: 6-1 6-7 (2) 6-4. Gavrilova was in twee sets te sterk voor de Duitse Julia Görges: 7-5 6-1.

Indien Koeznetsova van Gavrilova verliest, mag de Britse Johanna Konta als achtste speelster meedoen aan het afsluitende toptoernooi. Bij winst van Koeznetsova moet Konta vooralsnog genoegen nemen met een reserverol in Singapore.

Koeznetsova (31) won al zestien WTA-toernooien in haar loopbaan. Gavrilova (22) debuteert in de eindstrijd op het hoogste tenniscircuit.