Braspennincx mist EK-finale op keirin

ANP Braspennincx mist EK-finale op keirin

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Shanne Braspennincx is er niet in geslaagd de finale te bereiken op het onderdeel keirin bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen. De 25-jarige baanwielrenster kwam vrijdag in de halve finale een banddikte tekort om als derde naar de finale te gaan. Met haar vierde plek is ze veroordeeld tot het rijden van de plaatsingswedstrijd later op de avond.

Door ANP - 21-10-2016, 20:38 (Update 21-10-2016, 20:38)

Braspennincx won vorig jaar zilver op de keirin tijdens de WK baanwielrennen in dezelfde hal nabij Parijs. In de zomer van 2015 werd ze getroffen door een hartinfarct. Begin dit jaar gaf haar cardioloog de baanwielrenster groen licht om haar topsportcarrière te vervolgen.

Hetty van der Wouw werd eerder op de dag na haar zesde plaats in de kwalificatie naar de herkansingen verwezen. Daarin was ze met de vierde plaats uitgeschakeld.