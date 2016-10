Kerber WTA-tennisster van het jaar

SINGAPORE - Angelique Kerber is vrijdag in Singapore door speelstersorganisatie WTA gehuldigd als tennisster van het jaar. De 28-jarige Duitse nam vorige maand de eerste plaats op de wereldranglijst over van de Amerikaanse Serena Williams dankzij winst op het US Open. Williams kwam in New York niet verder dan de halve finales en zag zo een einde komen aan 186 opeenvolgende weken als nummer één van de wereld.

Door ANP - 21-10-2016, 21:15 (Update 21-10-2016, 21:15)

Voordat Kerber de titel op het US Open veroverde, schreef ze het Australian Open op haar naam. Op Wimbledon en bij de Olympische Spelen van Rio 2016 haalde ze de finale. Vanaf zondag gaat Kerber tijdens het afsluitende toernooi in Singapore (WTA Finals) op jacht naar nieuwe successen.

De trofee voor de revelatie van het jaar ging naar Naomi Osaka. De 19-jarige Japanse begon het seizoen op de 203e plaats, maar staat momenteel knap veertigste. De Britse Johanna Konta kreeg de onderscheiding voor de speelster die de meeste vooruitgang boekte in 2016. Kiki Bertens was ook voor deze prijs genomineerd.