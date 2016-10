Van den Berg naar laatste vier op de sprint

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Roy van den Berg heeft zich bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-En-Yvelines geplaatst voor de laatste vier in het sprinttoernooi.

Door ANP - 21-10-2016, 21:16 (Update 21-10-2016, 21:16)

De 28-jarige Kampenaar kende een foutloze dag in het sprinttoernooi. Van den Berg had zich gekwalificeerd met de zesde tijd op de 200 meter sprint en schakelde vervolgens drie tegenstanders uit.

In de eerste zestiende finale was hij de Duitser Jan May de baas. Een ronde verder klopte hij met Eric Engler opnieuw een Duitser. In de kwartfinales rekende de Nederlander over twee heats af met de Fransman Sebastien Vigier.

Zaterdag treft Van den Berg voor een plek in de finale opnieuw de Duitser Engler. Die knokte zich via de herkansingen terug in het toernooi.