ANP De Maar mountainbiker bij Habitat

WILLEMSTAD - Wielrenner Marc de Maar zet zijn loopbaan voort bij het Habitat Mountainbike Team. De Maar (32) was de afgelopen twee jaar op de weg actief voor Team Roompot, maar gaat zich richten op de mountainbikediscipline marathon. ,,Na een aantal gesprekken met verschillende ploegen bleek de professionele Nederlandse MTB ploeg Habitat de beste optie'', meldde de op Curaçao woonachtige renner zaterdag op Facebook. ,,Het is een internationale ploeg met een Nederlandse basis, die in de crosscountry meedoet met de wereldtop en zich nu met mij ook verder wil richten op de marathon.''

Door ANP - 22-10-2016, 10:17 (Update 22-10-2016, 10:17)

De Maar was prof sinds 2006. Hij reed eerder voor Rabobank, QuickStep en het Amerikaanse UnitedHealthcare en kwam tot zes overwinningen als beroepsrenner. ,,Ik begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière, maar wel een waarin ik de wereldtop nastreef'', liet hij weten. De Maars eerste wedstrijd organiseert hij zelf: op 13 november is de Coral Estate Classic meteen ook het open nationaal kampioenschap van Curaçao. ,,Daarna richt ik me op wedstrijden uit de UCI Marathon Serie, het WK, de Leadville 100 en de TransAlp.''