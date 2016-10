Li Jie in kwartfinales EK tafeltennis

ANP Li Jie in kwartfinales EK tafeltennis

BOEDAPEST - Li Jie is zaterdag doorgedrongen tot de kwartfinales bij de Europese kampioenschappen tafeltennis in Boedapest. De van oorsprong Chinese versloeg op overtuigende wijze de Wit-Russische Viktoria Pavlovitsj: 11-6 11-8 11-3 11-8. Haar volgende tegenstandster is Matilda Ekholm. De Zweedse was verrassend met 4-2 te sterk voor de Duitse Shan Xiaona.

Door ANP - 22-10-2016, 12:42 (Update 22-10-2016, 13:11)

Li en Ekholm troffen elkaar twee keer eerder, beide malen was de Nederlandse de sterkste: vorig jaar op het EK in de landenwedstrijd en dit jaar bij het Europees kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. De kwartfinale wordt zaterdag om 18.15 uur gespeeld.

Li won vorig jaar zilver bij de Europese Spelen in Bakoe. Op de Spelen in Rio werd ze in de derde ronde uitgeschakeld.