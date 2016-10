Koeznetsova pakt titel en ticket WTA Finals

ANP Koeznetsova pakt titel en ticket WTA Finals

MOSKOU - Tennisster Svetlana Koeznetsova heeft zaterdag het toernooi om de Kremlin Cup in Moskou gewonnen en kon daardoor meteen het vliegtuig pakken naar Singapore, waar zondag de WTA Finals beginnen. Koeznetsova versloeg in de finale de Australische Daria Gavrilova in twee set: 6-2 6-1.

Door ANP - 22-10-2016, 14:15 (Update 22-10-2016, 14:15)

Voor Koeznetsova was het haar zeventiende titel. De 31-jarige Russin plaatste zich net voor het toernooi in Singapore waar de acht beste tennissters van dit jaar om de titel gaan strijden. De achtste en laatste te vergeven plek was bij een nederlaag van Koeznetsova in Moskou naar Johanna Konta gegaan. De Britse was nota bene al in Singapore aanwezig, maar moet nu genoegen nemen met een reserverol.