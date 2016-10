Hertha BSC bezorgt 1.FC Köln eerste nederlaag

BERLIJN - Hertha BSC heeft zaterdag de topper in de Bundesliga tegen 1.FC Köln gewonnen. In het Olympiastadion Berlijn werden de bezoekers met 2-1 geklopt.

Door ANP - 22-10-2016, 17:48 (Update 22-10-2016, 18:11)

Via een vroeg doelpunt van de Bosnische spits Vedad Ibiševic had Hertha de wedstrijd in de hand. Na de gelijkmaker van de Fransman Anthony Modeste in de tweede helft, sloeg Niklas Stark opnieuw toe voor de Berlijners.

Köln had bij een zege de koppositie in ieder geval tijdelijk kunnen overnemen van Bayern München. Hertha neemt door de zege de tweede plek van Köln over en heeft net als Bayern zeventien punten. De koploper uit München neemt het later op zaterdag op tegen Borussia Mönchengladbach.

Dortmund

Borussia Dortmund hield na een inhaalrace slechts een punt over aan het duel met laagvlieger Ingolstadt (3-3). Ingolstadt ging zaterdag fel op jacht naar de eerste zege. Dat leverde al vroeg twee doelpunten op van Almog Cohen en Dario Lezcano. Borussia knokte zich via goals van Pierre-Emerick Aubameyang en Adrián Ramos terug in de wedstrijd, ook al scoorde Lezcano zijn tweede. In de slotfase kwam Ingolstadt niet meer onder de druk uit en moest het de gelijkmaker van Christian Pulisic incasseren.

Hoffenheim profiteerde optimaal an de vroege rode kaart van Kevin Volland bij Bayer Leverkusen. Via Kerem Demirbay, Sandro Wagner en Steven Zuber won de club met 0-3 en nestelde zich op de derde plek in de Bundesliga.

VfL Wolfsburg heeft ook de eerste wedstrijd na het ontslag van coach Dieter Hecking verloren. Met interim-trainer Valérien Ismaël op de bank ging de geplaagde club met 3-1 onderuit bij Darmstadt. Jeffrey Bruma kreeg al vroeg in de wedstrijd rood na het neerhalen van een doorgebroken speler. Paul Verhaegh zag zijn ploeg Augsburg met 2-1 verliezen van Freiburg.