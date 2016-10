Verstappen snelste in laatste vrije training

AUSTIN - Max Verstappen gaat later zaterdag met veel zelfvertrouwen de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten in. De Nederlander van Red Bull zette op het Circuit of The Americas in Austin in de derde vrije training op zaterdag met 1.36,766 de snelste tijd neer. Verstappen bleef daarmee zijn teamgenoot Daniel Ricciardo 0,266 seconde voor en was ook ruim sneller dan de Mercedessen van Lewis Hamilton (0,717) en Nico Rosberg (1,018)

Door ANP - 22-10-2016, 18:21 (Update 22-10-2016, 18:21)

Het komt niet vaak voor dat de Red Bull in vliegende rondjes sneller zijn dan de Mercedessen. Beide Mercedes-coureurs gingen in de slotfase van de derde training ook nog naar buiten voor een snel rondje, maar braken de poging voortijdig af en gingen terug in de pits.