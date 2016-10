Van den Berg haalt sprintfinale op EK

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Roy van den Berg heeft zaterdagavond de finale bereikt van het onderdeel sprint op het EK baanwielrennen.

Door ANP - 22-10-2016, 21:27 (Update 22-10-2016, 21:27)

In de halve finale op de baan in Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs, won de 28-jarige Nederlander de eerste heat over 1000 meter van de Duitser Eric Engler, maar verloor de volgende twee. De Duitser werd in de beslissende race echter gediskwalificeerd omdat hij in de laatste 200 meter van zijn lijn afweek.

Van den Berg mag later op zaterdagavond strijden om het goud tegen de Rus Pavel Jakoesjevski, die in de andere halve finale afrekende met de Andrei Vinokourov uit Oekraïne.

Kyra Lamberink sneuvelde in de kwartfinale van het sprinttoernooi. Zij was niet opgewassen tegen de Spaanse Tania Calvo Barbero en moet nu strijden om de plaatsen vijf tot en met acht.