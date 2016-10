Brons voor Beukeboom op achtervolging

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Dion Beukeboom heeft zaterdagavond de bronzen medaille op het EK baanwielrennen veroverd. Bij de individuele achtervolging, een wedstrijd over 4 kilometer, rekende hij in de strijd om de derde en vierde plaats af met de Pool Daniel Staniszewski. De 27-jarige Nederlander, die vorig jaar ook derde werd, zette een tijd neer van 4.20,568, Staniszewski reed naar 4.21,905.

Door ANP - 22-10-2016, 21:57 (Update 22-10-2016, 21:57)

De Fransman Corentin Ermenault won goud ten koste van de Italiaan Filippo Ganna.

Het is de vijfde Nederlandse medaille in Saint-Quentin-en-Yvelines, na twee keer goud voor Kirsten Wild en brons voor zowel Wild als Wim Stroetinga. Later op zaterdagavond komt er een gouden of zilveren medaille bij, als Roy van den Berg aantreedt voor de finale op het onderdeel sprint.