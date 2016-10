Verstappen opent aanval vanaf tweede startrij

AUSTIN - Vanaf de vierde plek gaat Max Verstappen zondag bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten op zoek naar zijn derde podiumplek op rij. De Nederlandse Red Bull-coureur, die in de afgelopen twee races als tweede wist te eindigen, moest tijdens de kwalificaties beide Mercedes-coureurs voor zich laten. Op de tweede startrij staat hij naast zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die in de kwalificatie een fractie sneller was. Beide Red Bulls hielden de Ferrari's achter zich. Verstappen liet na afloop van de kwalificatietraining weten dat dat ook zondag de bedoeling in de race is.

Door ANP - 23-10-2016, 10:33 (Update 23-10-2016, 10:33)

De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen om 21.00 uur Nederlandse tijd op het Circuit of the Americas in Austin van poleposition. Naast hem staat zijn teamgenoot en grootste rivaal Nico Rosberg die in het wereldkampioenschap een voorsprong van 33 punten verdedigt. Hamilton, die de race in Austin de afgelopen twee jaar op zijn naam schreef, moet winnen wil hij zijn teamgenoot nog bedreigen in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen maakte vorig jaar in de Toro Rosso grote indruk op het Circuit of the Americas. De toen nog 18-jarige coureur eindigde als vierde na felle gevechten met de Finse Ferrari-coureur Kimi Räikkönen. Hij noemde het toen ,,zijn beste race tot nu toe.''