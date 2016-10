Li Jie strandt in halve finale EK

BOEDAPEST - De Nederlandse tafeltennisster Li Jie is zondag in de halve finale gestrand bij de Europese kampioenschappen in Boedapest. Hu Melek uit Turkije was veel sterker dan Li en gunde de van oorsprong Chinese geen enkele set: 11-5 11-3 11-3 11-6. Li moet daarom genoegen nemen met het brons. Op de vorige EK pakte ze nog een zilveren medaille.

Door ANP - 23-10-2016, 12:30 (Update 23-10-2016, 12:30)

De Nederlandse zat niet goed in de wedstrijd en had geen antwoord op de krachtige ballen van de Turkse. Pas in de vierde game lukte het Li om het spel van haar tegenstandster wat meer te ontregelen, maar dit resulteerde niet in gamewinst.

Van de voorgaande drie ontmoetingen tussen Li en Hu won de Nederlandse slechts één keer. Dat was in 2011 op het Sloveens Open.

In de finale is de Portugese Yu Fu of de Roemeense Elizabeta Samara de opponente van Hu.