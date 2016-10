Kirijenka wint Chrono des Nations

LES HERBIERS - De Wit-Rus Vasil Kirijenka heeft zondag in het Franse Les Herbiers de Chrono des Nations gewonnen. De renner van Team Sky was in een individuele tijdrit over 51,5 kilometer vijf seconden sneller dan de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Kirijenka, anderhalve week geleden tweede achter de Duitser Tony Martin bij het WK tijdrijden, klokte een tijd van 1 uur, 4 minuten en 8 seconden.

Door ANP - 23-10-2016, 19:07 (Update 23-10-2016, 19:07)

De Deen Martin Toft Madsen gaf net geen minuut toe en werd derde. Er namen geen Nederlandse renners deel aan de wedstrijd in het nabij Nantes gelegen Les Herbiers.