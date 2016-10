Kangert wint Ronde van Abu Dhabi

ABU DHABI - De Estse wielrenner Tanel Kangert heeft zondag de Ronde van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. Kangert, die rijdt voor Astana, had zaterdag in de derde rit met aankomst bergop met zijn etappezege ook de leiderstrui veroverd. Die kwam zondag in een vlakke rit over een lokaal parcours in Abu Dhabi niet meer in gevaar. De Brit Mark Cavendish van Dimension Data won de slotrit, nadat hij vrijdag ook al de beste was geweest. 'King Cav' versloeg de Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Viviani. Ramon Sinkeldam werd zesde.

Door ANP - 23-10-2016, 19:09 (Update 23-10-2016, 19:09)

In het eindklassement volgt de Ier Nicolas Roche op 21 seconden. De Italiaan Diego Ulissi werd derde, voor de grote namen Vincenzo Nibali en Alberto Contador. Martijn Tusveld (achtste) was de beste Nederlander.