Hamilton rijdt onbedreigd naar zege in Austin

ANP Hamilton rijdt onbedreigd naar zege in Austin

AUSTIN - Lewis Hamilton heeft zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven De Britse coureur van Mercedes vertrok van poleposition en reed onbedreigd naar zijn derde zege op rij op het Circuit of the Americas in Austin. Achter Hamilton eindigde zijn Duitse ploeggenoot Nico Rosberg als tweede voor de Australiër Daniel Ricciardo in de Red Bull.

Door ANP - 23-10-2016, 22:49 (Update 23-10-2016, 22:49)

Met zijn zevende GP-zege van het seizoen verkleinde Hamilton zijn achterstand op Rosberg tot 26 punten. De Brit heeft nog drie races om de achterstand goed te maken en alsnog zijn vierde wereldtitel te pakken. Ricciardo staat met 227 punten stevig op de derde plek.

Max Verstappen scoorde geen punten. De Nederlandse Red Bull-coureur, die gestart was vanaf de vierde plek, viel in de dertigste ronde uit met motorproblemen. In de WK-stand blijft Verstappen op 165 punten staan, vijf minder dan de Finse Ferrari-coureur Kimi Räikkönen die eveneens de finish niet haalde. Over een week kan Verstappen zich al revancheren. Dan is op de Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad de volgende race.