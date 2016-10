IAAF-voorzitter Coe gaat vrijuit

LONDEN - De ethische commissie van de internationale atletiekfederatie IAAF heeft voorzitter Sebastian Coe vrijgepleit van het overtreden van de gedragscode voor officials. Volgens het college heeft de oud-atleet niets fout gedaan in de procedures voor de toewijzing van de WK in 2017. In november 2011 werd dat toernooi aan Londen toegekend. Qatar was ook kandidaat, maar moest het destijds afleggen tegen de Britten.

24-10-2016

Coe was toen vicevoorzitter van de IAAF en voorzitter van het Britse organisatiecomité voor Londen 2012. Volgens Ed Warner, de preses van de Britse atletiekbond, zou Coe in 2011 op de hoogte zijn geweest van de geruchten dat bestuursleden van de IAAF op ,,bruine enveloppen'' met geld van de delegatie uit Qatar konden rekenen voor een gunstige stem in de WK-verkiezing.

De ethische commissie van de IAAF kon echter geen enkel bewijs vinden voor deze opmerking van Warner. Coe zei tijdens een hoorzitting bij het college dat hij zich niet kon herinneren dat hij van die geruchten had gehoord, laat staan dat hij daar met Warner over had gesproken.