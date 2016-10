Hockeybond door met Caldas en Annan

NIEUWEGEIN - De Nederlandse hockeybond KNHB gaat door met de bondscoaches Max Caldas en Alyson Annan. De trainers van respectievelijk de mannen- en vrouwenploeg blijven in ieder geval tot en met de WK's van 2018 in functie.

Door ANP - 25-10-2016, 14:26 (Update 25-10-2016, 14:43)

De intentie van de bond is om met Caldas en Annan naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te gaan, ondanks het teleurstellende eindresultaat van hun ploegen op de Spelen van Rio.

,,We hebben de tijd genomen goed met elkaar te evalueren en zijn verheugd dat we er met Alyson en Max uitgekomen zijn'', zei technisch directeur Arno den Hartog van de KNHB dinsdag na evaluatie van de laatste Spelen. ,,We kijken uit naar de toekomst.''

Het contract van Caldas liep al tot het WK van 2018 in India. Zijn mannenploeg stelde teleur in Rio door naast de medailles te grijpen. Oranje overklaste in de kwartfinale wereldkampioen Australië, maar moest vervolgens in de halve finales buigen voor België en verloor de troostfinale tegen Duitsland via shoot-outs.

De 43-jarige Argentijn, eerder succesvol met de Nederlandse vrouwenploeg, riep direct na de verloren strijd om brons door te gaan tot Tokio 2020. De bond ziet na evaluatie inderdaad genoeg redenen om verder te gaan met Caldas, die vorig jaar met de mannen de Europese titel pakte.

De vrouwen van Annan moesten in Brazilië hun olympische titel afstaan aan Groot-Brittannië, dat de finale via shoot-outs won. Na twee gouden plakken en de wereldtitel in 2014 moest Oranje genoegen nemen met zilver.

Het contract van de 43-jarige Australische is desondanks verlengd tot en met 2018. Annan was in oktober vorig jaar aangesteld als opvolgster van de ontslagen Sjoerd Marijne. Ze kreeg toen een contract tot en met de Spelen van Rio.