ANP Warriors onderuit op openingsdag NBA

SAN ANTONIO - De basketballers van Golden State Warriors zijn op de eerste speeldag van de Amerikaanse profcompetitie NBA meteen tegen een nederlaag aangelopen. San Antonio Spurs verraste de ploeg van de sterspelers Stephen Curry en Kevin Durant. Het werd een duidelijke zege voor de Texanen: 129-100.

Door ANP - 26-10-2016, 7:43 (Update 26-10-2016, 7:43)

Bij de thuisploeg waren de hoofdrollen voor Kawhi Leonard (35 punten) en LaMarcus Aldrige (26). Bij de verdedigend rammelende Warriors kwam Durant tot 27 punten, Curry bleef steken op 26.

Titelverdediger Cleveland Cavaliers had weinig moeite met New York Knicks: 117-88. Uitblinkers bij de thuisploeg waren Kyrie Irving met 29 punten, Kevin Love (23) en LeBron James. De vedette was goed voor een zogenoemde triple-double met 19 punten, 13 assists en 11 rebounds.