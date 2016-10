Lokeren ontslaat trainer Leekens

LOKEREN - De Belgische voetbalclub Lokeren heeft trainer Georges Leekens woensdag ontslagen, zo maakte de eersteklasser op zijn website bekend. De verloren wedstrijd dinsdag tegen Oostende (1-2) doet de voormalig bondscoach van de Rode Duivels de das om. Arnar Vidarson neemt voorlopig zijn taken over.

Door ANP - 26-10-2016, 9:40 (Update 26-10-2016, 9:40)

,,Na de nederlaag van dinsdag tegen Oostende werd er overeengekomen een einde te maken aan de samenwerking'', aldus Lokeren in een verklaring. Voor de club uit de Jupiler Pro League was het al de achtste nederlaag van het seizoen. In het klassement staat Lokeren twaalfde met tien punten.

De 67-jarige Leekens was sinds oktober vorig jaar trainer, toen hij de ontslagen Bob Peeters opvolgde.