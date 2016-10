CAS verlengt dopingschorsing atlete Jeptoo

LAUSANNE - De Keniaanse marathonloopster Rita Jeptoo moet een langere schorsing uitzitten wegens dopinggebruik. Het internationaal sporttribunaal CAS verdubbelde haar schorsing woensdag na een succesvol beroep van de internationale atletiekfederatie IAAF. De Keniaanse werd in januari 2015 met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst en kan nu niet eerder dan oktober 2018 aan (inter)nationale wedstrijden deelnemen. Bovenop de schorsing moet ze 15.000 Zwitserse franc (zo'n 13.900 euro) aan de IAAF betalen.

26-10-2016

De 35-jarige marathonloopster was drievoudig winnares van de marathon van Boston (2006, 2013 en 2014) en was tweemaal de beste in Chicago (2013 en 2014). Twee weken voor de gewonnen marathon in Chicago twee jaar geleden testte ze positief bij een controle in Kenia. Ze moest haar twee gewonnen titels in 2014 teruggeven.