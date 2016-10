Haase onderuit in Basel

ANP Haase onderuit in Basel

BASEL - Robin Haase is woensdag tijdens het ATP-toernooi in Basel in de eerste ronde gestrand. De 29-jarige Hagenaar was niet opgewassen tegen de een jaar jongere Argentijn Juan Martin del Potro. De nummer 42 van de wereldranglijst zegevierde in twee sets: 6-3 6-4.

Door ANP - 26-10-2016, 20:47 (Update 26-10-2016, 20:47)

Haase kwam in de tweede set beter in de wedstrijd, maar speelde te wisselvallig om de derde set af te dwingen. Hij brak twee keer de service van Del Potro, maar leverde zelf drie keer zijn opslag in. Mede daardoor was het duel na 1 uur en 22 minuten voorbij.

Haase, de nummer 64 van de wereldranglijst, speelde één keer eerder tegen Del Potro. In de eerste ronde van Wimbledon 2012 moest hij ook al zijn meerdere erkennen in de Zuid-Amerikaan.

Del Potro schreef zondag het toernooi in Stockholm op zijn naam. Het was zijn eerste ATP-titel sinds januari 2014. Hij had langdurig last van polsblessures, maar lijkt sinds dit jaar weer helemaal fit.