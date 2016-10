IOC vordert zes plakken van Peking 2008 terug

LAUSANNE - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zes medailles teruggevorderd van de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Hercontroles van de bewaarde urinestalen hebben dankzij moderne opsporingstechnieken negen nieuwe dopinggevallen opgeleverd. Zes van de alsnog betrapte deelnemers wonnen in China een medaille en moeten die nu inleveren.

Door ANP - 26-10-2016, 21:32 (Update 26-10-2016, 21:32)

Het gaat om de Oezbeek Soslan Tigiev (zilver in het worstelen), de Oekraïener Olha Korobka (zilver in het gewichtheffen), de Wit-Rus Andrei Ribakou (zilver in het gewichtheffen), de Kazak Taimoeraz Tigijev (zilver in het worstelen), de Wit-Russin Nastassia Novikava (brons in het gewichtheffen) en haar landgenote Ekaterina Volkova (brons op 3000 meter steeple chase).

De Spaanse hordenloopster Josephine Nnkiruka Onyia, de Cubaanse verspringer Wilfredo Martinez en gewichtheffer Sardar Hasanov uit Azerbeidzjan werden eveneens betrapt bij het hertesten van de monsters van Peking 2008. Het IOC bewaart de stalen van de dopingcontroles tien jaar.