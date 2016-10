Dreigende schaatsstaking van de baan

UTRECHT - De dreiging van een unieke staking in de top van de Nederlandse schaatswereld is verdwenen. De schaatsbond (KNSB) bereikte woensdag na slepende onderhandelingen met de 'stakeholders' (atleten, merkenteams en gewesten) eindelijk een langverwacht akkoord over de verdeling van de bezuinigingen en het toekomstige beleid.

Door ANP - 26-10-2016, 21:33 (Update 26-10-2016, 21:38)

Daardoor kan het seizoen op de langebaan alsnog volgens plan van start gaan, om te beginnen vrijdag in Groningen met de wedstrijden om de KNSB Cup, die als kwalificatie dienen voor de eerste vier wereldbekers.

De KNSB en de drie kernpartijen, verenigd in een convenantgroep, lagen maandenlang overhoop met elkaar. Het hoogoplopende conflict draaide om een aantal zaken: de hoogte van de premiepot voor de schaatsers, het vereiste licentiegeld voor de merkensteams, de vergoeding aan de gewesten voor onder meer talentontwikkeling en de duur van de overeenkomst. Het alsmaar voortdurende topoverleg kende de afgelopen dagen nogal wat vervallen ultimatums en verlopen deadlines. Uiteindelijk lag er woensdagavond dan toch een overeenkomst voor twee jaar waarin alle partijen zich konden vinden.

Boegbeeld Sven Kramer duurde het allemaal veel te lang. De Friese grootmeester dreigde vorige maand al met een motie van wantrouwen tegen de KNSB en/of een staking als een akkoord voor het begin van de KNSB Cup zou uitblijven. Door de haperende onderhandelingen schaarden steeds meer schaatsers zich de afgelopen dagen achter de stakingsplannen van Kramer, die evenals de merkenteams wil dat de KNSB nog verder inkrimpt en zich tot de kerntaken in de dienstverlening gaat beperken.