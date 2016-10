Honkballers Chicago Cubs trekken stand gelijk

CLEVELAND - De honkballers van Chicago Cubs hebben zich woensdag (plaatselijke tijd) hersteld van de slechte start in de World Series. Na de nederlaag van 6-0 op dinsdag werd de tweede wedstrijd tegen de Cleveland Indians wel overtuigend gewonnen: 5-1.

Door ANP - 27-10-2016, 7:55 (Update 27-10-2016, 7:55)

Voor ruim 38.000 toeschouwers in Cleveland viel de beslissing in de vijfde inning, toen de Cubs aan de hand van pitcher Jake Arrieta uitliepen naar 5-0. In de zesde inning verkleinden de Indians de achterstand tot 5-1, maar verder kwam de gastgever niet.

In de best-of-sevenserie is het na twee thuiswedstrijden voor Cleveland Indians nu de beurt aan de Chicago Cubs, dat de komende drie duels in eigen stadion mag afwerken. Als Chicago Cubs al die thuisduels wint, gaat de titel in de Amerikaanse profcompetitie MLB voor het eerst sinds 1908 naar hen. Cleveland was in 1948 voor het laatst de beste.