ANP Luiten begint met rondje par in Shanghai

SHANGHAI - Joost Luiten is de WGC-HSBC Champions in China gestart met een rondje van 72 slagen, dat is het baangemiddelde (par). Daarmee staat de Nederlandse golfer na de eerste dag op de Sheshan International Golf Club in Shanghai in de middenmoot op de 34e plaats.

Door ANP - 27-10-2016, 11:13 (Update 27-10-2016, 11:13)

De Zweed Rikard Karlberg had met 64 (-8) het minste aantal slagen nodig. Hij wordt op één slag gevolgd door de Amerikaan Rickie Fowler. De Japanner Hideki Matsuyama, de Schot Russell Knox en de Amerikaan Daniel Berger delen de derde plaats met 66.

De WGC-HSBC Champions staat sinds 2005 op het programma. Het is een van de vier toernooien die deel uitmaken van de World Golf Champions. Dat zijn toernooien waar spelers uit meerdere tours (zoals de Amerikaanse en de Europese) aan meedoen. Het prijzengeld in Shanghai is 9,5 miljoen euro.