Kerber al zeker van halve finales Singapore

SINGAPORE - De Duitse tennisster Angelique Kerber weet zich al verzekerd van een plaats bij de laatste vier bij de WTA Finals in Singapore. Nadat de Roemeense Simona Halep donderdag de eerste set verloor in haar partij tegen de Slowaakse Dominika Cibulkova, kan de nummer één van de wereld een plaats bij de eerste twee in de poule niet meer ontgaan. Sinds Steffi Graf in 1998 bereikte geen Duitse speelster meer de halve finales bij het eindejaarstoernooi.

Door ANP - 27-10-2016, 11:17 (Update 27-10-2016, 11:17)

Kerber speelt later op de dag nog tegen de Amerikaanse Madison Keys.