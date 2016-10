Rosa en Elissonde naar Team Sky

LONDEN - Met de Italiaan Diego Rosa en de Fransman Kenny Elissonde heeft wielerploeg Team Sky donderdag de laatste twee aanwinsten voor volgend seizoen gepresenteerd. De 27-jarige Rosa komt van Astana waarvoor hij als klimmer dit jaar een rit en het bergklassement won in de Ronde van Baskenland. Begin oktober eindigde hij nog als tweede achter de Colombiaan Esteban Chaves in de Ronde van Lombardije.

Door ANP - 27-10-2016, 17:03 (Update 27-10-2016, 17:03)

Rosa tekende een contract voor drie seizoenen bij de Britse formatie waarvoor onder anderen Wout Poels en Chris Froome uitkomen. ,,Het is een grote stap voorwaarts en ik weet zeker dat ik bij Sky naar een nog hoger niveau kan groeien'', zei Rosa.

Elissonde komt over van FDJ en tekende een contract voor twee jaar. De 25-jarige Fransman won al in 2013 een etappe in de Ronde van Spanje. Dit jaar finishte hij als tweede achter Robert Gesink in de koninginnenrit van de Vuelta en greep hij net naast de bergtrui. Elissonde is de eerste Fransman bij Sky sinds 2011.