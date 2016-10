Verstappen dreigt met radiostilte

MEXICO-STAD - Max Verstappen overweegt voortaan zijn boordradio uit te schakelen tijdens de formule 1-races en te zwijgen. Hij vindt dat het commentaar, dat vaak live wordt uitgezonden op televisie, hem een arrogant imago geeft. Dat zei de Nederlander van Red Bull donderdag tegen journalisten in Mexico, waar dit weekeinde de grand prix wordt verreden.

Door ANP - 27-10-2016, 23:02 (Update 27-10-2016, 23:02)

,,Ik zeg wat in me opkomt, maar telkens leidt dat tot gedoe en discussie. Het lijkt alsof ik arrogant ben en niet luister naar het team, maar dat is helemaal niet het geval. Het lijkt me beter als ik voortaan niets meer zeg over de teamradio.''

Er was onder meer ophef over zijn boodschap tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, toen de teamleiding Verstappen opdroeg zuinig te zijn met zijn banden en de Limburger in zijn reactie liet doorschemeren dat hij dat niet van plan was. ,,Ik wil altijd winnen en anderen inhalen, dus zei ik dat niet als vierde wilde finishen.''

De negentienjarige Nederlander haalde overigens de finish niet op het circuit van Austin. Hij viel uit met een defecte versnellingsbak.