IOC: dopingprogramma Rio wel goed

RIO DE JANEIRO - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is wel tevreden over de wijze waarop de organisatie van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de afgelopen zomer op doping heeft gecontroleerd. Dit in tegenstelling tot wereldantidopingbureau WADA, dat eerder concludeerde dat het een zootje was.

Door ANP - 28-10-2016, 11:20 (Update 28-10-2016, 11:20)

,,Het programma is succesvol verlopen'', aldus het IOC vrijdag. ,,Wel waren er wat opstartproblemen, onder meer door een gebrek aan deskundige vrijwilligers. Dit is echter op een adequate manier aangepakt. Er waren veel integere personen bij betrokken en die hebben hun werk naar behoren gedaan. We zijn ze daarvoor erkentelijk. Ook het aantal controles was voldoende.''

WADA concludeerde anders. Volgens de instantie ging bijvoorbeeld op sommige dagen tijdens de Spelen meer dan 50 procent van de geplande dopingcontroles niet door, omdat de betreffende atleten onvindbaar waren in het olympisch dorp.