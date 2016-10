De Knegt ook bondscoach mountainbike

ANP De Knegt ook bondscoach mountainbike

NIEUWEGEIN - De Nederlandse wielerunie KNWU heeft Gerben de Knegt per 1 januari aangesteld als de nieuwe bondscoach mountainbike. Voormalig veldrijder De Knegt volgt daarmee de huidige bondscoach Tim Heemskerk op, maakte de KNWU vrijdag bekend.

Door ANP - 28-10-2016, 14:09 (Update 28-10-2016, 14:09)

De Knegt is sinds 1 september al bondscoach veldrijden en zal deze functie vanaf het nieuwe jaar ook uitoefenen voor het mountainbiken. ,,Beide disciplines groeien steeds dichter naar elkaar toe, wat zorgt voor wederzijdse interesse'', kijkt de 40-jarige Brabander vooruit op zijn nieuwe functie. ,,Veldrijders stappen vaker op een mountainbike en andersom. Mathieu van der Poel is daarvan het bekendste voorbeeld.''

Heemskerk die de functie van bondscoach sinds 2009 vervulde, liet weten dat het tijd was om wat anders te gaan doen. ,,Ik heb ontdekt dat het trainen en coachen van renners mijn grootste passie is. Die passie is groter dan het begeleiden van renners tijdens kampioenschappen.''