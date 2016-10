Radwanska naar laatste vier WTA Finals

SINGAPORE - Agnieszka Radwanska kan nog altijd haar titel prolongeren op de WTA Finals in Singapore. De Poolse tennisster moest zich daarvoor vrijdag langs de Tsjechische Karolina Pliskova knokken in haar derde partij in de witte groep. Dat lukte met enige moeite: 7-5 6-3.

Door ANP - 28-10-2016, 15:32 (Update 28-10-2016, 15:32)

In beide sets kwam Pliskova op een break voorsprong. Beide keren kon de Tsjechische de voorsprong niet vasthouden en vocht de Poolse zich langszij.

Radwanska neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de Duitse Angelique Kerber. De Duitse nummer één van de wereldranglijst is als enige nog ongeslagen op het prestigieuze eindtoernooi in Singapore. De andere halve finale gaat tussen de Russische Svetlana Koeznetsova en de Slowaakse Dominika Cibulkova.