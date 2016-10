Ter Mors troeft Wüst af op 1500 meter

GRONINGEN - In een enerverend onderling gevecht op de 1500 meter heeft schaatsster Jorien ter Mors vrijdag bij de KNSB Cup Ireen Wüst verslagen. De olympisch en wereldkampioene op deze afstand zegevierde in Groningen met een tijd van 1.58,54. Wüst eindigde als tweede in 1.58,94. Antoinette de Jong reed de derde tijd: 1.59,65.

Met de top drie plaatsten ook Marrit Leenstra (vierde in 1.59,87) en Melissa Wijfje (vijfde in 2.00,10) zich voor de eerste vier wereldbekers in dit seizoen. Ter Mors slaat echter de eerste twee wereldbekertoernooien in China en Japan over. Ze geeft in november de voorkeur aan deelname aan de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Calgary en Salt Lake City. Door de absentie van Ter Mors mag nummer zes Marije Joling (2.00,23) ook nog naar Azië.

Ter Mors had na haar zwaarbevochten zege gemengde gevoelens. ,,Ik ben natuurlijk blij dat ik van Ireen heb kunnen winnen, maar ik had gehoopt dat ik ook een lekkere race zou rijden. Dat is echter niet gelukt. Ik houd van glij-ijs en dat ligt hier niet in Groningen. Ik had veel moeite om mijn snelheid vast te houden. Het voelde niet lekker aan, maar ik mag niet klagen met mijn zege.''

Wüst liet na haar tweede plek in Groningen weten dat ze de derde wereldbeker begin december in Astana laat schieten. ,,Dan kies ik voor een uitstapje naar de zon.''