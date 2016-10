Tsonga en Karlovic in halve finale Wenen

WENEN - Tennisser Jo-Wilfried Tsonga heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi van Wenen. De Franse nummer drie van de plaatsingslijst rekende in twee sets af met de ongeplaatste Spanjaard Albert Ramos-Vinola: 6-2 7-6 (5).

Door ANP - 28-10-2016, 18:14 (Update 28-10-2016, 18:14)

Tsonga neemt het in de halve eindstrijd op tegen de als achtste geplaatste Ivo Karlovic. De Kroaat versloeg in drie sets de Rus Karen Kjatsjanov, die met een wildcard was doorgedrongen tot de laatste acht: 6-7 (5) 7-6 (5) 6-3.