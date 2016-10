Ribblessure houdt Monfils weg uit Parijs

PARIJS - Gaël Monfils kan komende week niet meedoen aan het tennistoernooi in Parijs. De Franse speler meldde zich vrijdag af wegens een ribblessure, zo meldt de organisatie. De dertigjarige Monfils kwam begin oktober voor het laatst in actie. In Stockholm verloor de huidige nummer acht van de wereld toen zijn openingspartij tegen de Portugees Gastão Elias.

Door ANP - 28-10-2016, 18:48 (Update 28-10-2016, 18:48)

Monfils richt zich op de World Tour Finals in november in Londen. Hij verzekerde zich donderdag als zesde tennisser van deelname aan het slottoernooi van de ATP-tour, met de beste acht tennissers van het jaar. Monfils dankte zijn kwalificatie aan de misser van Dominic Thiem in Wenen. De Oostenrijker verloor in de tweede ronde van de Serviër Viktor Troicki en daardoor is Monfils verzekerd van een ticket naar Londen.