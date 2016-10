Minderhoud derde bij wereldbeker in Lyon

LYON - Hans Peter Minderhoud is vrijdag bij de wereldbekerwedstrijd in Lyon met Glock's Johnson TN N.O.P. als derde geëindigd bij de kür op muziek. De Nederlandse dressuurruiter zag de zege naar de Duitse Isabell Werth met Weihegold Old gaan. De Britse Carl Hester eindigde met Nip Tuck als tweede.

Door ANP - 28-10-2016, 20:37 (Update 28-10-2016, 20:37)

Minderhoud, die donderdag tijdens het eerste onderdeel van de wereldbekerwedstrijd nog vierde werd, kwam in Lyon voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Rio de Janeiro weer in actie.

Lyon was de tweede van in totaal negen kwalificatiewedstrijden. Vorige week was de eerste wedstrijd van het seizoen in Odense. De volgende wereldbekerwedstrijd wordt gehouden van 16 tot en met 20 november in Stuttgart.