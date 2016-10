Korfballers uitbundig naar finale

DORDRECHT - Met een uitbundige overwinning op Portugal heeft het Nederlands korfbalteam vrijdagavond in Dordrecht de finale bereikt van het EK. Oranje zegevierde met 31-10. Bij de rust was de stand 15-5. Marjolijn Kroon (zeven treffers), Laurens Leeuwenhoek (zes) en Mick Snel (vijf) waren goed op schot voor de thuisploeg.

Door ANP - 28-10-2016, 21:47 (Update 28-10-2016, 21:47)

Oranje speelt zondag in de finale tegen België, dat in de andere halve finale de Catalaanse ploeg met 26-13 versloeg. Het is de vierde opeenvolgende keer dat Nederland en België elkaar treffen in de EK-finale. Oranje jaagt voor eigen publiek op de zesde Europese titel op rij. Vorig jaar was de Nederlandse ploeg in de finale van het WK in de Antwerpse Lotto Arena met 27-18 te sterk voor België.