ANP Indians frustreren Cubs in Chicago

CHICAGO - Chicago moest 71 jaar wachten op een wedstrijd uit de immens populaire World Series, maar het langverwachte duel in de finale van het Amerikaans honkbal eindigde vrijdag (plaatselijke tijd) in frustratie. Thuisploeg Chicago Cubs verloor namelijk met 1-0 van Cleveland Indians. De Indians namen door de benauwde zege een voorsprong van 2-1 in de finale van de series, die bestaat uit een best-of-seven.

Door ANP - 29-10-2016, 8:55 (Update 29-10-2016, 8:55)

De enige score in het uitverkochte Wrigley Field kwam tot stand in de zevende inning. Coco Crisp kreeg de worp van pitcher Carl Edwards jr. vol op het slaghout en de bal verdween diep in het achterveld. Voor Michael Martinez was er precies tijd genoeg om over de thuisplaat te duiken.

Wedstrijd vier is zaterdag, wederom in Chicago.