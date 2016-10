Westbrook imponeert bij Thunder

ANP Westbrook imponeert bij Thunder

OKLAHOMA - De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook leverde vrijdag (plaatselijke tijd) een indrukwekkende prestatie. Hij maakte 51 punten voor Oklahoma City Thunder in het duel uit de NBA met Phoenix Suns en combineerde dat met dertien rebounds en tien assists. Sinds Kareem Abdul-Jabbar in 1974 was het niet meer voorgekomen in de NBA dat een speler een zogeheten triple-double maakte, inclusief meer dan 50 punten. Dankzij de bijdrage van Westbrook won Thunder met 113-110 van Suns.

Door ANP - 29-10-2016, 9:14 (Update 29-10-2016, 10:00)

Titelverdediger Cleveland Cavaliers boekte zijn tweede zege van het seizoen. De ploeg van sterspeler LeBron James sloeg in de slotminuut toe met een driepunter van Kyrie Irving: 94-91. Irving was goed voor 26 punten, James voegde 21 punten toe aan de productie van de Cavaliers.

Golden State Warriors versloeg New Orleans Pelicans met 122-114. De Warrios hadden topschutters Kevin Durant en Klay Thompson hard nodig, want bij de Pelicans was Anthony Davis op dreef. Davis maakte 45 punten en 17 rebounds. De 30 punten van Durant en 28 van Thompson waren afdoende.