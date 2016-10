Nederlands raceteam met Pons in Moto2

SEPANG - Het Nederlandse motorraceteam van de Drent Roelof Waninge stapt in 2017 over naar de Moto2. De Spaanse coureur Axel Pons is gecontracteerd, meldde RW Racing GP zaterdag.

Door ANP - 29-10-2016, 13:55 (Update 29-10-2016, 13:55)

Het enige Nederlandse team in het wereldkampioenschap wegrace was de afgelopen jaren met wisselend succes actief in de Moto3. Het topjaar was 2012, toen de Spanjaard Luis Salom twee grands prix won en als tweede eindigde in het WK. Salom verongelukte in juni van dit jaar tijdens een training voor de Grote Prijs van Catalonië.

Waninge gaf ook Jasper Iwema en Scott Deroue een kans, maar beide Nederlanders wisten niet tot de wereldtop door te breken. Dit seizoen rijdt de Belg Livio Loi voor RW Racing GP.

De 25-jarige Pons begon zijn grandprix-carrière in de 125cc in 2008. Hij eindigde dit jaar zeven keer bij de beste tien in de Moto2.