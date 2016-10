Nishikori overleeft matchpoints in Basel

BASEL - De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zaterdag de finale bereikt van het ATP-toernooi in Basel, maar makkelijk ging dat niet. De nummer vijf van de wereld overleefde in de halve finale tegen de 33-jarige Gilles Muller uit Luxemburg twee matchpoints in de tweede set. Nishikori trok de partij in drie sets naar zich toe: 4-6 7-6 (3) 6-3.

De 26-jarige Japanner treft zondag in de eindstrijd de winnaar van de partij tussen de Duitse qualifier Mischa Zverev en Marin Cilic uit Kroatië. Nishikori won dit jaar één toernooi, op het hardcourt in de Amerikaanse stad Memphis. De halvefinalist van de US Open is al zeker van deelname aan de World Tour Finals, komende maand in Londen.