ANP 'Cocaïne en alcohol bij gecrashte honkballer'

MIAMI - Honkballer José Fernández had cocaïne en alcohol in zijn lijf, toen hij een maand geleden overleed bij een bootongeluk. Dat meldt CNN op basis van het toxicologisch onderzoek.

Door ANP - 29-10-2016, 21:53 (Update 29-10-2016, 21:53)

De werper van Miami Marlins had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol op, toen de fatale crash plaatsvond in de buurt van Miami Beach. De dood van Fernández leidde tot een schok in de honkbalwereld. Hij werd eerder deze week nog postuum uitgeroepen tot 'Comeback Player of the Year' van de National League. De Cubaan, die acht jaar geleden zijn geboorteland ontvluchtte, was met twee vrienden aan het varen toen de speedboot een rots raakte en over de kop sloeg. Alle inzittenden overleden.

Volgens het onderzoek werd de boot roekeloos bestuurd, maar onduidelijk is door wie. Ook bij Fernández' vrienden werd alcohol in het bloed aangetroffen. Onderzoekers vonden in de zakken van een van de slachtoffers een bonnetje van een bar.