ANP Dovizioso zegeviert in Grote Prijs Maleisië

SEPANG - Wegracer Andrea Dovizioso heeft zondag de Grote Prijs van Maleisië gewonnen in de MotoGP. De Italiaan was op het circuit van Sepang de snelste en vierde daarmee zijn eerste overwinning op een Ducati. Landgenoot Valentino Rossi (Yamaha) moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Spanjaard Jorge Lorenzo werd op zijn Yamaha derde.

Door ANP - 30-10-2016, 10:40 (Update 30-10-2016, 10:40)

Daarmee was de uitslag gelijk aan het resultaat van de kwalificatierace op zaterdag, toen Dovizioso poleposition veroverde. De Grote Prijs van Maleisië kende door hevige regenval zondag een roerig verloop. Zo moest de start van de race twintig minuten worden uitgesteld en ging onder anderen de Spaanse coureur Marc Márquez van renstal Honda opnieuw onderuit, net als vorige week in Australië. De Spanjaard, die al zeker is van de wereldtitel, werd elfde.