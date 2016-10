Achtereekte wint 5000 meter in Groningen

GRONINGEN - Carlijn Achtereekte heeft zondag bij de KNSB Cup in Groningen de 5000 meter gewonnen. De 26-jarige schaatsster uit Lettele (Overijssel) zegevierde in een tijd van 7.06,49. Antoinette de Jong eindigde als tweede in 7.08,85. Nederlands kampioene Carien Kleibeuker belandde met 7.10,37 op de derde plek.

Door ANP - 30-10-2016, 13:35 (Update 30-10-2016, 13:49)

Met de top drie verzekerden ook Irene Schouten (vierde in 7.13,35) en Melissa Wijfje (vijfde in 7.15,32) zich van een wereldbekerticket. In het wereldbekercircuit wordt dit seizoen voor de vrouwen alleen tijdens het vierde toernooi in december in Heerenveen een 5000 meter gereden. Het klassement wordt gecombineerd met de wedstrijden op de 3000 meter.

Achtereekte, die dit seizoen uitkomt voor Team Victorie van olympisch sprintkampioen Michel Mulder, eindigde zaterdag op de 3000 meter op de derde plaats. De Jong (21) belandde in Groningen op de 1500 meter (derde) en 3000 meter (tweede) eveneens op het podium.

De eveneens 21-jarige Wijfje, ploeggenote van De Jong bij Justlease.nl van kopvrouw Ireen Wüst, stelde in Sportcomplex Kardinge ook al wereldbekertickets op de 1500 meter (vijfde) en 3000 meter (vierde) veilig.

Schouten stelde zaterdagmiddag in Groningen op de 3000 meter teleur (achtste), evenals Kleibeuker (elfde). Schouten schaatste zaterdagavond ook nog een marathonwedstrijd in Leeuwarden. De wereldkampioene van 2015 op de massastart eindigde daar als tweede achter de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Wüst, winnares van olympisch zilver bij Sotsji 2014 op de 5000 meter, geeft zondag in Groningen de voorkeur aan deelname aan de 1000 meter.