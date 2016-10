Sven Kramer zegeviert ook op 10.000 meter

ANP Sven Kramer zegeviert ook op 10.000 meter

GRONINGEN - Sven Kramer verkeert al vroeg in het seizoen in topvorm. De Friese schaatskoning schreef zondag bij de KNSB Cup in Groningen ook de 10.000 meter op zijn naam. De wereldkampioen op deze afstand zegevierde in een glorieus baanrecord (13.07,63). Eerder won Kramer in sportcentrum Kardinge ook de 5000 en de 1500 meter.

Door ANP - 30-10-2016, 16:20 (Update 30-10-2016, 17:03)

Jorrit Bergsma, olympisch kampioen op de 10.000 meter, moest opnieuw zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal. De nummer twee van de 5000 meter eindigde ook op de dubbele afstand als tweede (13.11,22). Erik Jan Kooiman, die Kramer in de laatste rit tot aan ongeveer 6000 meter goed partij wist te bieden, belandde met 13.12,97 op de derde plaats.

Jouke Hoogeveen (vierde in 13.19,13) en Douwe de Vries (vijfde in 13.21,00) plaatsten zich eveneens voor de wereldbeker. In het wereldbekercircuit staat alleen tijdens het vierde toernooi in Heerenveen (9-11 december) een 10.000 meter op het programma. Het klassement wordt gecombineerd met de wedstrijden over 5000 meter.

Uitblinker

Bergsma werkte zaterdagavond in Leeuwarden nog een marathon om de KPN Cup af. Een dag later reed de dertigjarige Fries na een aarzelende start een zeer vlakke race, die hem echter weer geen overwinning opleverde. Kramer kon zich in afsluitende race goed op de tijd van Bergsma richten en dook er al vanaf de start meteen onder. Daarna verloor de grote uitblinker van het Groningse schaatsweekeinde geen moment de controle, al had hij nog wel soms moeite om op het 'vuile' ijs goed op de been te blijven.

De laatste twee ritten, met Bergsma tegen Bob de Vries en Kramer tegen Kooiman, gingen met de nodige vertraging van start. De dweilmachine had tijdens de pauze wat schraapsel op de piste achtergelaten. Het duurde even voordat het witte spul van de baan was verwijderd. Na een haastig ingelaste dweilpauze was de piste echter nog lang niet schoon.

Last

,,Er lag nog allemaal troep op. Ik ging tot drie keer toe bijna onderuit door die ijsrichels. Zonde, maar daar hadden we allevier last van'', concludeerde Kramer nuchter.

Jan Blokhuijsen meldde zich af voor de 10.000 meter. De kopman van Justlease.nl is nog niet helemaal fit.