ANP Murray wint tennistoernooi Wenen

WENEN - Andy Murray heeft zondag het ATP-toernooi in Wenen gewonnen. Hij pakte daarmee zijn derde titel op rij. Zijn Franse opponent Jo-Wilfried Tsonga moest na bijna twee uur spelen buigen voor de Schot: 6-3 7-6 (6). Vooral in de tweede set gaf Tsonga Murray veel tegenstand, die de partij in een tiebreak naar zich toetrok.

Door ANP - 30-10-2016, 16:22 (Update 30-10-2016, 16:22)

Murray bereikte zonder veel moeite de eindstrijd in de hoofdstad van Oostenrijk. In de halve finale hoefde hij zelfs niet in actie te komen. De Spanjaard David Ferrer, die het toernooi vorig jaar won, trok zich kort voor het begin van de partij terug met een beenblessure. Murray kon daardoor krachten sparen voor de finale. Tsonga daarentegen had in de halve finale een zware dobber aan het Kroatische servicekanon Ivo Karlovic. De Fransman had ruim 2,5 uur nodig om hem in drie sets te bedwingen.

Murray, de nummer twee van de wereld, zegevierde twee jaar geleden ook in Wenen.