Tennisser Cilic pakt toernooizege in Basel

BASEL - De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft zondag het ATP-toernooi in Basel op zijn naam geschreven. De nummer twaalf van de wereld was te sterk voor de Japanner Kei Nishikori, de mondiale nummer vijf. Het werd 6-1 7-6 (5) na ruim anderhalf uur spelen. Cilic pakte in Basel zijn zestiende ATP-titel.

Door ANP - 30-10-2016, 16:44 (Update 30-10-2016, 16:44)

De Kroaat walste in de eerste set over Nishikori heen en leek in het tweede bedrijf de winst eenvoudig te pakken. De Japanner kwam echter sterk terug en dwong een tiebreak af, waarin hij uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in Cilic. Vorig jaar was de Zwitser Roger Federer in eigen land de beste.

Cilic hoopt zich door de zege in Basel tevens te kwalificeren voor de World Tour Finals, komende maand in Londen. Nishikori heeft zich al voor het eindejaarstoernooi geplaatst, waar de acht beste tennissers van het seizoen in actie komen. Ook Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Milos Raonic en Gael Monfils komen naar Londen.