Kramer rekent zich nog niet rijk

ANP Kramer rekent zich nog niet rijk

GRONINGEN - Na het meer dan indrukwekkende optreden van Sven Kramer tijdens het openingstoernooi van het schaatsseizoen in Groningen regende het superlatieven. Zelf reageerde de Friese grootmeester zondag na zijn derde overwinning bij de KNSB Cup voor zijn doen ook nogal uitgelaten. ,,Maar de euforie is weer snel verdwenen hoor'', verzekerde hij. ,,Het waren hier ten slotte geen Olympische Spelen. Maar dat het voor mij een heel mooi weekeinde was, staat vast.''

Door ANP - 30-10-2016, 16:50 (Update 30-10-2016, 16:50)

Kramer begon vrijdag met een ingecalculeerde zege op de 5000 meter, verraste een dag later met een triomf op de 1500 meter en sloot zondag het evenement in Sportcentrum Kardinge in stijl af op de 10.000 meter. ,,Het lijkt wel of ik hier een allroundtoernooi heb gereden'', grapte hij. ,,Maar het is elk geval heel lang geleden dat ik drie afstanden in één weekeinde wist te winnen.''